حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة

وطنا اليوم:أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن بدء الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأوضح أن الحملة تشمل حالات يتم فيها فرض غرامة على صاحب العمل بقيمة لا تقل عن 800 دينار دون تسفير العامل مثل العمال من الجنسية السورية الذين لا يتم إعفاؤهم من رسوم التصريح وأصحاب بطاقات اللجوء وأبناء قطاع غزة المعفيين في بعض المهن وزوجات الأردنيين وأزواج الأردنيات.

وفي حالات أخرى تشمل الغرامة مع تسفير العامل كمن لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو يعمل في مهنة غير مصرح بها أو يعمل لدى صاحب عمل آخر غير المذكور في التصريح.

وأضاف الزيود أن بعض الحالات لا تتطلب إصدار تصريح عمل مثل أبناء الأردنيات أو من يحمل بطاقة مستثمر أو غير الأردنيين تحت سن 18 أو من هم على مقاعد الدراسة.

كما شدد أن خيار إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة بقيمة 3000 دينار غير متاح نهائياً وأن أي عامل مخالف سيتم تسفيره فور ضبطه