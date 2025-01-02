اغتيال مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس

وطنا اليوم:اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدير العام للشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، الخميس، إثر استهدافه بغارة جوية في خان يونس بقطاع غزة، بحسب بيان للدفاع المدني في غزة.

واستشهد برفقة اللواء صلاح، اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة أيضا ، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في خدمة الفلسطينيين في ظل الظروف الكارثية التي يعيشونها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من الفلسطيبنيين جراء الغارة.

وأضاف البيان أن “الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جريمة اغتيال المدير العام للشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهراً”.