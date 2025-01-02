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اغتيال مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس

منذ دقيقتان
FILE PHOTO: Palestinians sit next to the rubble of houses destroyed in Israel's military offensive, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 7, 2024. REUTERS/Mohammed Salem/File Photo

وطنا اليوم:اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدير العام للشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، الخميس، إثر استهدافه بغارة جوية في خان يونس بقطاع غزة، بحسب بيان للدفاع المدني في غزة.
واستشهد برفقة اللواء صلاح، اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة أيضا ، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في خدمة الفلسطينيين في ظل الظروف الكارثية التي يعيشونها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من الفلسطيبنيين جراء الغارة.
وأضاف البيان أن “الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جريمة اغتيال المدير العام للشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهراً”.


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