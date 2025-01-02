لأول مرة.. تحصيلات الدخل والمبيعات تتجاوز 6 مليار دينار

وطنا اليوم:بلغ مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال عام 2024 ما مجموعه 084ر6 مليار دينار مقارنة بـ 841ر5 تم تحصيلها خلال عام 2023 بزيادة مقدارها 243 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4 بالمئة.‏ ‎ ‎وقال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2024 بلغت 288ر4 ‏مليار دينار مقارنة بـ 077ر4 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2023 اي بزيادة مقدارها ‏‏210 ملايين دينار وتشكل زيادة نسبتها 5 بالمئة.‏

واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت 796ر1 مليار دينار ‏في حين كانت خلال عام 2023 ما مقداره 763ر1 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 33 ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 2 بالمئة.‏

وشكر ابو علي، مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات الملتزمين على التزامهم الطوعي بتقديم الاقرارات في مواعيدها القانونية وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم دون أي تأخير حيث كان للالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني الأثر في تحقيق الدائرة لأهدافها وتحقيق هذه الإنجازات.

وأضاف ان ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه على الرغم من انخفاض الاسعار العالمية للأسمدة واثرها على ضريبة الدخل للقطاع التعديني والاثار المترتبة على الاحداث في المنطقة يعود الى ارتفاع كفاءة التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والى الخطط الاصلاحية التي استمرت الإدارة الضريبية بانتهاجها كان لها اثار ايجابية على نتائج اعمال الدائرة ومخرجاتها وكذلك للالتزام الطوعي من مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

واشار الى ان الارتفاع يعود كذلك لإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي واجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.