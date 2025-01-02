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تقارير عن محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو

منذ 31 ثانية
تقارير عن محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو

وطنا اليوم:أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بتعرض الرئيس السوري السابق ، الذي يعيش في المنفى بموسكو ، لمحاولة اغتيال باستخدام السم.
وفقاً لحساب “الجنرال إس في آر” على إكس، الذي يُزعم أنه يديره جاسوس روسي سابق، عانى (59 عاماً) يوم الأحد الماضي، من نوبة مفاجئة تضمنت سعالاً عنيفاً وصعوبة في التنفس.
وقد أُجريت له فحوص طبية أظهرت وجود سم في نظامه، بينما تلقى العلاج في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين.
ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من السلطات الروسية بشأن الحادثة، مما يترك الشائعات والتكهنات حول محاولة الاغتيال بلا دليل قاطع.
تأتي هذه التقارير وسط شائعات عن توتر في العلاقة بين الأسد وزوجته أسماء، التي ورد أنها ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة وربما تسعى للطلاق.
أسماء، المولودة في لندن والبالغة من العمر 49 عاماً، تواجه قيوداً تحول دون عودتها بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البريطاني.
وفرّ بشار الأسد وعائلته إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انهيار نظامه الذي استمر لأكثر من عقدين، وسط انتفاضة شعبية أطاحت بحكمه. وقد وفّر بوتين، الحليف الوثيق للنظام السوري، اللجوء للأسد وعائلته.


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