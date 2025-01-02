الأردن ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي

وطنا اليوم:عقدت شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في عمان اجتماعًا

استعرض خلاله الجانبان الأوضاع التشغيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وافاق التعاون للمحافظة على زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية في كلا البلدين.

وترأس الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة فيما ترأس الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق.

وقال الدكتور البطاينة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان الجانبين ناقشا تفاصيل تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2025 والذي جرت العادة على تجديده بشكل سنوي.

واضاف البطاينة أنه سيتم المباشرة في دراسات الجدوى المتخصصة لمشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن ومصر وذلك من خلال منحة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الشروط والانتهاء من الدراسات المتخصصة بأقرب وقت ممكن.

واشار البطاينة إلى ان الجانبين وفي خطوة لتعزيز التعاون الفني، اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات العطاءات، المواصفات الفنية، التشغيل، والطاقة المتجددة، بما يدعم تطوير الأنظمة الكهربائية في البلدين