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صورة لسلمان الخالدي قيد التوقيف.. والداخلية الكويتية تعلق

منذ 42 ثانية
صورة لسلمان الخالدي قيد التوقيف.. والداخلية الكويتية تعلق

وطنا اليوم:على وقع انتشار أنباء عن توقيف الكويتي سلمان الخالدي، أعلنت وزارة الداخلية التفاصيل.
فقد أكدت في بيان اليوم الخميس أنها ألقت القبض على الخالدي بتعاون مباشر مع العراق.

صادر بحقه 11 حكمًا
وأضافت أن “قطاع الأمن الجنائي نجح في ضبط المتهم الهارب خارج الكويت (سلمان الخالدي)، والصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ.
كما أوضحت أن الواقعة بدأت برصد المتهم داخل الأراضي العراقية، حينها شكل فريق أمني متخصص من أجل التنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في بغداد.
ثم تم ضبط الخالدي بالتنسيق الوثيق بين الجانبين، قبل أن يتمكن من الفرار.
هذا وشددت الوزارة على أنها ماضية في ملاحقة وضبط كل من تخول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وكان الخالدي ظهر في عدة فيديوهات سابقة مسيئة للكويت، كما دعا في إحداها إلى إلحاق البلاد بالعراق!


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