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وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ في الرصيفة

منذ 28 ثانية
وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ في الرصيفة

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في الرصيفة نتج عنه وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بعد دهسها من قبل والدها بالخطأ .
وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الأب وبسبب ضيق الشارع لم ينتبه للطفلة التي كانت تلعب خلف المركبة ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ .
ونوهت إدارة السير إلى ضرورة تفقد الشارع وتفقد محيط المركبة قبل تحريكها خاصة في الأماكن السكنية الضيقة لتجنب مثل هذه الحوادث


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