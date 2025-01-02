وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ في الرصيفة

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في الرصيفة نتج عنه وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بعد دهسها من قبل والدها بالخطأ .

وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الأب وبسبب ضيق الشارع لم ينتبه للطفلة التي كانت تلعب خلف المركبة ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ .

ونوهت إدارة السير إلى ضرورة تفقد الشارع وتفقد محيط المركبة قبل تحريكها خاصة في الأماكن السكنية الضيقة لتجنب مثل هذه الحوادث