ارتفاع حصيلة هجوم نيو أورليانز والسلطات تكشف معلومات عن المنفذ

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة قتلى عملية الدهس في نيو أورليانز الأميركية إلى 15 قتيلا بينما كشفت السلطات عن معلومات جديدة عن المنفذ.

ونقلت شبكة سي إن إن عن بيان للطب الشرعي في المدينة أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 15 شخصا، إضافة إلى نحو 30 جريحا، ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول فدرالي في إنفاذ القانون مقتل منفذ الهجوم.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من ولاية تكساس.

وأضاف المكتب أنه كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة، وعثر في داخلها على علم تنظيم الدولة وعبوة ناسفة محتملة، وقنبلتين يدويتين تم تفكيكهما.

وقال مسؤولون إن شمس الدين جبار المتهم بدهس محتفلين بالعام الجديد بشاحنته كان من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي وعمل لاحقا في مجال العقارات.

ويقول مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز إن جبار لم يتصرف بمفرده وإنهم يبحثون عن شركاء له، وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه ينظر إلى الهجوم على أنه “عمل إرهابي محتمل”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أشخاصا عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة تجمعا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأربعاء.

وأضافت -نقلا عن شهود- أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار عليه.

وأفادت شرطة نيو أورليانز بإصابة شرطيين أميركيين بالرصاص في عملية الدهس، وأضافت أن الحادث -وإطلاق النار- كان متعمدا وليس عرضيا، بينما أفادت الخارجية الإسرائيلية بإصابة إسرائيليَين اثنين بعملية الدهس.

تحقيق فدرالي

وقالت الشرطة إن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ الدهس، وإن مكتب التحقيقات الفدرالي سيتولى التحقيق في الحادثة. وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي إنه يجري التحقيق في الهجوم على أنه عمل إرهابي، وحث الجميع على توخي اليقظة.

وقال النائب الديمقراطي عن لويزيانا توري كارتر “لسنا متأكدين حتى الآن ما إذا كان دافع الحادث إرهابا محليا أو دوليا”، بينما قال عمدة مدينة نيو أورليانز إن “مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي، والتحقيق لا يزال جاريا”.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايته إنه “لا مبرر للعنف مهما كان نوعه ولن نتسامح مع أي هجوم”، وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من الهجوم الذي بوصفه بـ”الشرير”.