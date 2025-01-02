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غالانت يعلن استقالته من الكنيست.. وهذا السبب

منذ دقيقة واحدة
غالانت يعلن استقالته من الكنيست.. وهذا السبب

وطنا اليوم_أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الأربعاء، أنه استقال من الكنيست.

 

وأقال نتنياهو غالانت من الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد خلافات بينهما على مدى أشهر تتعلق بطريقة إدارة الحرب على قطاع غزة، لكنه احتفظ بمقعده كعضو منتخب في الكنيست.

 

 

وقال غالانت في بيان نقله التلفزيون “مثلما هو الحال في ساحة المعركة، أصبح الحال في الخدمة العامة. هناك لحظات يجب فيها على المرء أن يتوقف ويقيم ويختار اتجاها من أجل تحقيق الأهداف”.

 

كان غالانت قد خالف كثيرا نتنياهو وحلفاءه في ائتلاف الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية، بسبب أمور منها الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) من الخدمة في الجيش وهي قضية ساخنة في إسرائيل.

 

وفي آذار/ مارس 2023، أقال نتنياهو جالانت بعدما طالب بوقف خطة حكومية مثيرة للجدل الشديد لتقليص صلاحيات المحكمة العليا. وأثارت إقالته احتجاجات جماهيرية مما دفع نتنياهو للتراجع.

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق غالانت ونتنياهو، إلى جانب قيادي في حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة. وترفض إسرائيل قرار المحكمة بشأن غالانت ونتنياهو.


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