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النائب الجراح تسأل الوزير البكار: لماذا استثني هؤلاء من زيادة الحدّ الادنى للاجور؟ #عاجل

منذ دقيقتان
النائب الجراح تسأل الوزير البكار: لماذا استثني هؤلاء من زيادة الحدّ الادنى للاجور؟ #عاجل

وطنا اليوم_وجّهت النائب هالة الجراح سؤالا نيابيا إلى وزير العمل خالد البكار حول الحدّ الأدنى للأجور.

 

وسألت النائب الجراح الوزير البكار عن سبب استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور.

 

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحدّ الأدنى للأجور اتخذت قرارا منتصف الشهر الماضي باستثناء العاملين في قطاع الألبسة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

 

ودخل قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعدما نُشر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.


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