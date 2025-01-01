كشف هوية المشتبه به بعملية نيو أورليانز الأمريكية

وطنا اليوم_كشفت مصادر أمريكية، وفقا لما نقلته شبكة “سي إن إن”، تفاصيل جديدة بشأن عملية الدعس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

وقال المصدر، إن المشتبه به بعملية الدعس في مدينة نيو أورليانز مواطن أمريكي وكان يقود شاحنة مستأجرة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، الأربعاء، إن منفذ عملية الدهس، التي قتلت 15 شخصاً على الأقل، في نيو أورليانز، أكبر مدن ولاية لويزيانا، “مواطن أميركي”، مشيراً إلى العثور على راية تنظيم “داعش” داخل سيارته.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، أنه لا يزال يحقق في هذا الهجوم، لتحديد “الارتباطات والانتماءات المحتملة للمهاجم مع التنظيمات الإرهابية”، مشيراً إلى أنه تم تحديد المشتبه به على أنه شمس الدين جبار البالغ من العمر 42 عاماً، وهو مواطن أميركي من ولاية تكساس.

وذكر المكتب أن منفذ الهجوم كان يقود سيارة “يبدو أنها كانت مستأجرة، ونحن نعمل على معرفة كيف حصل عليها”.

وتم العثور كذلك على أسلحة وعبوة ناسفة محتملة داخل السيارة، كما تم العثور على عبوات ناسفة أخرى محتملة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ويعمل خبراء القنابل التابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع قوات إنفاذ القانون لتحديد “ما إذا كانت أي من هذه الأجهزة قابلة للاستخدام، كما سيعملون على جعلها آمنة”، وفقاً للبيان.

وذكر البيان، أن شمس الدين جبار قتلته قوات الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار في أعقاب الهجوم وذلك حوالي الساعة 3:15 صباحاً في منطقة تعج بالمحتفلين بالعام الجديد.

وكان أفاد مسؤول فيدرالي لإنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في حادثة نيو أورليانز باعتبارها عملاً إرهابياً محتملاً

وكانت أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية استنادًا إلى الشرطة وشهود العيان، بوقوع حادث مروع في مدينة نيو أورليانز، حيث صدمت شاحنة حشدًا من الأشخاص، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى وعدد من المصابين.

وبحسب تقارير الشرطة الأمريكية، فإن سائق الشاحنة ترجل من مركبته بعد الحادث وأطلق النار على الحضور، ما أدى إلى تزايد الخوف والذعر في المنطقة.