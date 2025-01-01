الحسين للسرطان يجري أول عملية جراحية بالليزر في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – د. عطا أبو الحاج

أجرى فريق طبي من مركز الحسين للسرطان، أول عملية نوعية لأورام الدماغ، باستخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر والروبوت والرنين المغناطيسي مجتمعة (جراحة أورام الدماغ بالليزر بالتداخل المحدود)، لمريض يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من سرطان الرئة الذي انتشر واستقر في الجهة اليمنى من الدماغ، حيث غادر المركز صباح اليوم الثالث من العملية ويتمتع بصحة جيدة.

وقال مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، إن هذه التقنية التي يوفرها المركز لمرضاه تعد الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة وغرب أوروبا، مشيرا إلى أن نجاح هذه العملية النوعية يعد إنجازا طبيا عالميّا يفخر فيه الأردنيون، وترجمة لالتزام المركز بمواكبة أحدث التطورات في علاج السرطان وتوفير العلاج المتميز والريادي لمرضى السرطان في الأردن والمنطقة.

وأشاد بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى العملية، معربا عن سعادته بعودة المريض لممارسة حياته الطبيعية.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس قسم جراحة أورام الدماغ والأعصاب في المركز الدكتور مؤنس عبيدات، أن هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية في علاج أورام الدماغ باستخدام الروبوت الجراحي وتقنية الليزر الموجه باستخدام الرنين المغناطيسي، حيث تتيح هذه التقنية للجراحين إجراء عمليات جراحية معقدة بقدرة أكبر على التحكم باستئصال الأورام الدماغية للمرضى الذين يتعذر إجراء الجراحات التقليدية لهم بسبب نوع ومكان الورم.

وأضاف أن هذه العملية تتميز بأنها ذات تدخل جراحي محدود لا يتطلب عمل شق جراحي كبير، وتقتصر على غرزة صغيرة تلتئم تلقائياً خلال وقت قصير، ما يتيح للمريض التعافي ومغادرة المستشفى خلال 24 ساعة.

وبيّن أن هذا الإجراء يبدأ عبر ثقب دقيق جداً في رأس المريض، تدخل من خلاله ذراع الروبوت الدقيقة وتوجّه نحو الورم، ثم يتم نقل المريض إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الموجود في نفس غرفة العمليات ليساعد في التوجيه الدقيق نحو الورم، ثم يتم تشغيل الليزر ورسم خارطة للورم لتتبعه بدقة لا مثيل لها.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه التقنية 12 مريضا سنويّاً، وهذا الرقم يضاهي أمثاله في أكبر مراكز علاج السرطان وتحديداً جراحة أورام الدماغ في أوروبا