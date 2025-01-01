وطنا اليوم:نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الولايات المتحدة قدّمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت نحو 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الصحيفة إن واشنطن نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته بغزة ولبنان وسوريا.
أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل
وطنا اليوم:نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الولايات المتحدة قدّمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت نحو 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.