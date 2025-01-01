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أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

منذ دقيقتان
أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

وطنا اليوم:نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الولايات المتحدة قدّمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت نحو 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الصحيفة إن واشنطن نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته بغزة ولبنان وسوريا.


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