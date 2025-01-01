تعليمات جديدة .. 25 ألف دينار رسوم ترخيص منصة تعليمية إلكترونية

وطنا اليوم:نشرت في عدد الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصةـ بمقتضى نظام التعليم الإلكتروني.

وتنص التعليمات الصادر على أنّ وزارة التربية والتعليم تستوفي 25 ألف دينار لإصدار رخصة المنصة التعليمية الخاصة للمرة الاولى، و 5 آلاف دينار للتجديد أو نقل ملكية أو إعادة العمل بالرخصة الصادرة سابقًا.

ويشترط في الشخص الراغب بالحصول على الرخصة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة، وأن لا يكون موظفَا عامَا، وأن يكون لديه مؤسسة فردية وأن تكون إحدى غاياتها إنشاء منصة تعليمية.

ويجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الأدارة وفق النموذج المعتمد ورقيَا أو الكترونيَا على موقع الوزارة، متضمنَا اسم طالب الترخيص ومعلومات الشخص الطبيعي أو المعنوي والمفوض بالتوقيع عنه أو المؤسسة التعليمية الخاصة ومالكها والمفوض بالتوقيع عنها، واسم المنصة ورابطها الإلكتروني وعنوانها، والبرنامج التشغيلي والمادة التعليمية، وبدل الخدمات التي ستتقاضاها المنصة