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طقس قارص البرودة في ساعات الليل.. وتحذيرات من تشكل الصقيع

منذ دقيقتان
طقس قارص البرودة في ساعات الليل.. وتحذيرات من تشكل الصقيع

وطنا اليوم:قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يومي الأربعاء والخميس سيكون مستقر وبارد في معظم مناطق المملكة نهارا، بينما يكون لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة وتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
اما يومي الجمعة والسبت ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس باردًا نهارا في معظم المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا يوم الجمعة وباردًا بوجه عام يوم السبت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة.
فيما حذرت الارصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، بالاضافة لاحتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول (يوم الأربعاء).
ونصحت الأرصاد باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الصقيع، خاصةً على المزروعات والمواشي، وتجنب القيادة في ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق المتوقع تشكل الضباب فيها، بالاضافة لارتداء الملابس الدافئة، خصوصًا خلال الليل والصباح الباكر.


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