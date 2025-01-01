رئيس ملتقى النشامى يلتقي البرماوي وأبو الرب بحضور الرئيس الفخريّ

وطنا اليوم_

بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس رئاسة ملتقى النشامى بالتواصل مع كافة تجمعات المغتربين الأردنيين الفاعلة والحريصة على خدمة المغترب الأردني حول العالم وذلك لتوحيد الرؤى حول مطالب المغتربين الأردنيين لعرضها على المسؤولين المعنيين بذلك، وبحضور الرئيس الفخري لملتقى النشامى الدكتور محمد أمين القدومي التقى رئيس ومؤسس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي بعد عصر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م في أكاديمية الخوارزمي الدكتور حسن برماوي رئيس منصة المغترب الأردني والدكتور محمد الشيخ أمين ابو الرب رئيس ومؤسس المعهد الدولي العربي للسلام والتربية جرى خلال اللقاء مناقشة المطاب الرئيسية التي يحتاجها المغترب وعرضها على المعنيين لتلبيتها وتتلخص المطالب الرئيسية كما يلي :-

1- عقد اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي تسمح بنقل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبية الى الضمان الاجتماعي الأردني للمغترب الأردني الذي يعود الى أرض الوطن ولم يحصل بعد من تلك الدول على راتب تقاعدي ويكون النقل بنفس عدد سنوات الاشتراك حتى يتمكن المغترب من متابعة اشتراكة ليحصل على راتب تقاعدي يسمح له بالعيش دون حاجة أحد.

2- عقد اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي تسمح بتبديل رخصة قيادة السيارات الأردنية برخصة قيادة سيارات البلد الأوروبي الذي يعيش فيه المغترب الأردني دون الحاجة إلى دروس وفحص من جديد أسوة بتلك الاتفاقيات الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي ولبنان.

3- تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين في دول العالم غير الشقيقة والتي يتواجد فيها المغترب الأردني لمعرفة لغة البلد الأم وتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقائد، وكذلك تعليمها لغير الناطقين بها وبالتالي جعل الوطن مميزاً.

4- العمل على تجهيز وتشجيع امتحان “التنال” للغة العربية أسوة بامتحان TOEFL الأمريكي و IELTS البريطاني والذي سيكون بعدة مستويات لأبناء المغتربين الأردنيين ولغير الناطقين بها.

5- حث وزارة التربية والتعليم للعمل على منحنا رخصة لإقامة مدرسة الكترونية أردنية معترف بها من قبل الوزارة وذلك لتشجيع الطلبة الأردنيون للدراسة بالمنهاج الأردني و أيضاً للتسهيل على الطالب المغترب من حيث معادلة شهادات الثانوية العامة، إضافة إلى توفيرها مبالغ كبيرة لتطوير التعليم على أرض الوطن.

6- العمل على المطالبة بأن يكون للمغتربين الاردنيين كوتا خاص بهم من النواب والوزراء في الانتخابات النيابية الاردنية المقبلة.