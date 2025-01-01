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عودة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

منذ 23 ثانية
عودة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إنّه تم تأخير في هبوط الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي نتيجة تشكل الضباب الكثيف في الأجواء المحيطة بالمطار.
وأضاف ميستو، أن تأخر الطائرات استمر لأكثر من ساعتين في الأجواء الأردنية، وتم تحويل هبوط بعض الطائرات إلى مطار ماركا بالعاصمة عمّان، و البعض الآخر في مطار الملك حسين في العقبة.
وأكد أن هبوط الطائرات الأن عاد بشكل تدريجي في مطار الملكة علياء الدولي بعد تحسن الحالة الجوية.


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