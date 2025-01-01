10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس في نيو أورليانز

وطنا اليوم:شهدت مدينة نيو أورليانز الأمريكية حادث دهس أسفر عن مقتل 10 أشخاص واصابة 30، بعدما صدمت سيارة حشدًا في شارع بوربون في نيو أورليانز.

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية مع شاهد عيان ادعى أن السائق ترك السيارة وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السيارة دهست حشد من الناس كانوا يحتفلون بالعام الجديد.