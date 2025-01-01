أمنية تفوز بجائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن لعام 2024 عن مشروعها “فرصة”

وطنا اليوم:فازت شركة أمنية بجائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن لعام 2024، وذلك عن مشروعها الرائد “فرصة” الذي أطلقته قبيل نهاية العام 2021 احتفاء بمئوية تأسيس المملكة، بهدف تأهيل وترميم الساحات في عدد من المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وعلى مدار خمس سنوات بكلفة تتجاوز مليون دينار أردني.

وتم تكريم الشركة في حفل جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024 الذي أقيم في دبي يوم 7 كانون الأول 2024، حيث أشادت لجنة التحكيم بجهود أمنية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم قطاع التعليم في الأردن.

يُنفذ مشروع “فرصة” الذي يُعد مبادرة مجتمعية رائدة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة مدرستي، ويهدف إلى خلق مساحات آمنة وجذابة للطلاب للعب والتعلم والنمو.

وتم اختيار مشروع “فرصة” من بين العديد من المشاريع الأخرى بناءً على معاييره المُبتكرة وأثره الإيجابي على المجتمع المحلي.

وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، عن فخره بهذا التكريم الذي يُؤكد التزام “أمنية” الراسخ تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن مشروع “فرصة” يُعد خير دليل على إيمان الشركة بأهمية التعليم ودورها في تمكين الأجيال القادمة.

وأشار قمحيه إلى أن هذه المبادرة تساهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم، وتهيئة بيئة تشجعهم على الإبداع والتميز، مؤكداً أن جائزة مجلة الأعمال الدولية تشكل حافزاً لإدارة الشركة وفريق عملها لمواصلة العمل على مشاريع نوعية تخدم المجتمع الأردني وتلبي احتياجاته الملحة.

من جانبها، أوضحت مشرف رئيسي للمسؤولية الاجتماعية في شركة أمنية رولا نصراوين أن جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية تعد بمثابة التقدير لجهود شركة أمنية وشركائها في وزارة التربية والتعليم ومبادرة مدرستي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة لم تكن مجرد مشروع لإعادة تأهيل الساحات المدرسية، بل هي رؤية استراتيجية تسعى إلى تعزيز رفاه الطلبة وإيجاد مساحات آمنة وممتعة تمكنهم من التعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية فازت في تموز الماضي أيضا بجائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية المرموقة (International CSR Excellence Award) بالمستوى الذهبي لعام 2024، عن فئة قطاع المرافق (شركات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات) وفئة المبادرات المجتمعية، عن مشروعها “فرصة”.

يُذكر أن مجلة الأعمال الدولية هي شركة نشر إلكترونية مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بقاعدة مُشتركين تضم أكثر من 50 ألفاً من المستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمسؤولين الحكومية. وهي متخصصة في تقديم الأخبار المالية والحلول الصناعية المبتكرة. تأسست عام 2018 وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية؛ حيث تستهدف جمهوراً متنوعاً يشمل المستثمرين، والمديرين التنفيذيين، والأطراف المعنية الرئيسة، وصناع السياسات، والمسؤولين الحكوميين. وتركز المجلة على تقديم أحدث الأخبار المالية وتعزيز الحلول المبتكرة داخل القطاع. وتعدّ مصدرًا رائدًا للتحليلات الأعمال والرؤى السوقية.