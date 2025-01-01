الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024

وطنا اليوم:احتل الأردن المركز الرابع عربيًا والـ 34 عالميًا في تصنيف سرعات الإنترنت الأرضي، وفقًا لمؤشر “سبيد تيست” لعام 2024.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في الأردن 160.88 ميجابت/الثانية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة خدمات الإنترنت في المملكة.

أبرز الدول العربية في سرعات الإنترنت الأرضي:

الإمارات: تصدرت القائمة عربيًا، وحلت ثالثة عالميًا بمتوسط سرعة 300.6 ميجابت/الثانية.

الكويت: جاءت ثانية عربيًا والـ 18 عالميًا بمتوسط سرعة 200.38 ميجابت/الثانية.

قطر: الثالثة عربيًا والـ 25 عالميًا بمتوسط سرعة 184.5 ميجابت/الثانية.

الأردن: الرابعة عربيًا والـ 34 عالميًا بمتوسط سرعة 160.88 ميجابت/الثانية.

أداء بقية الدول العربية:

السعودية: خامسة عربيًا والـ 45 عالميًا بمتوسط سرعة 116.9 ميجابت/الثانية.

عمان: سادسة عربيًا والـ 74 عالميًا بمتوسط سرعة 78.33 ميجابت/الثانية.

مصر: سابعة عربيًا والـ 78 عالميًا بمتوسط سرعة 76.6 ميجابت/الثانية