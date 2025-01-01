أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024

وطنا اليوم:بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي أنجزت خلال عام 2024، عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة 882583 معاملة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وقال المهندس سميرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مراكز الخدمات تجسد التزام الوزارة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تسهيل حياة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد.

وأضاف، أن هذه المراكز تُسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات، وتعكس رؤية الوزارة لتبسيط الإجراءات للمواطنين وضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع كتاب التكليف السامي ورؤية تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، وتأكيداً على الالتزام بتلبية تطلعات المواطنين.

يذكر، أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، بالإضافة إلى افتتاح فروع أخرى في مطار الملكة علياء الدولي وإربد والطفيلة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات في العقبة ومعان، ومادبا.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 125 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 50 خدمة حكومية ضمن 21 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 115 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، وفرع الطفيلة 126 خدمة لـ26 مؤسسة.

كما يقدم فرع العقبة 110 خدمات حكومية ضمن 23 مؤسسة، بينما يوفر مركز الخدمات في معان 111خدمة لـ22 مؤسسة، وكذلك يقدم فرع مادبا 118 خدمة لـ 25 مؤسسة حكومية، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.

ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير بتقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات