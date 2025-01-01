الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية بصاروخ يمني

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز “إم كيو 9” بصاروخ أرض – جو في أجواء مأرب.

وقال سريع في بيان: “تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة مسيرة أميركية نوع (إم كيو 9) وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب”.

وأفاد بأن “عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، محلي الصنع”.

وأوضح سريع أن “هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”.

وتابع: “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء.

وتبرر واشنطن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى إضعاف الجماعة التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتستهدف المواقع الإسرائيلية.