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الجيش الأردني يُصفي عددا من المهربين حاولوا اجتياز الحدود

منذ 13 ثانية
الجيش الأردني يُصفي عددا من المهربين حاولوا اجتياز الحدود

وطنا اليوم:تعاملت قوات حرس الحدود صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.


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