عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الامناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى ايات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الاميرالحسين ابن عبدالله الثاني ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية وشعوب العالم ، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025 ، داعين الله عز وجل أن يكون عام خير وسلام ونماء ، وأن يعيد الله هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات