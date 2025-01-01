رأس منيف تشهد انجمادًا شديدًا .. والأرصاد تحذر

وطنا اليوم:شهدت منطقة رأس منيف في محافظة عجلون فجر اليوم الأربعاء، انجمادًا شديدًا نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وجددت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرها للسائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية تشكّل الانزلاقات على الطرق.

ونصحت الأرصاد الجميع باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة البرودة الشديدة، خاصة في المناطق المرتفعة .