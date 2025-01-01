إسرائيل تعلن اغتيال قيادي شارك في هجوم 7 أكتوبر

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أغتيل قيادياً في حركة حماس شارك في الهجمات ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “عبد الهادي صباح كان أحد قادة التسلل إلى كيبوتس نير عوز خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول). بالإضافة إلى ذلك، طوال الحرب، قاد ونفذ العديد من الهجمات “.

واستشهد عضو حماس، الذي كان جزءاً من وحدة النخبة في الحركة، في غارة جوية على “المنطقة الإنسانية” في المواصي، على طول ساحل جنوب ووسط غزة.

وتتركز الغالبية العظمى من سكان غزة وعددهم نحو مليونين في منطقة المواصي الضيقة، ومدينتي دير البلح وخان يونس المجاورتين، بعد أوامر إخلاء عديدة في جميع أنحاء القطاع.

والمنطقة المليئة بالخيام، هدف متكرر للقصف الإسرائيلي،رغم أن الجيش الإسرائيلي نفسه يصنفها “منطقة إنسانية