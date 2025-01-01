قرار جديد بشأن مرور السوريين واللبنانيين من معبر نصيب الحدودي مع الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن السيد خالد البراد أنه بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار.

وقال البراد: “أسفرت المباحثات عن السماح لأهلنا السوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025”.

وأكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، في وقت سابق أن بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك طوعا للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده. مشيرا إلى أن مجموع السوريين الذي غادورا عبر البلاد منذ 6 ديسمبر بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة “ترانزيت”.

وأضاف أن “عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء”.