الصليب الأحمر : المنظومة الصحية شمالي قطاع غزة انهارت بالكامل

وطنا اليوم:أكّد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا، الثلاثاء، أنه يجب توفير الحماية للمستشفيات ومن فيها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية استنزفت قدراتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف أن مستشفى العودة يعمل جزئيا، مؤكدا أن المنظومة الصحية انهارت في قطاع غزة وتحديدا في المحافظات الشمالية.

ولفت إلى أن نظام الرعاية الصحية بشكله الذي يجب أن يكون هو فعليا غير موجود في مستشفيات قطاع غزة.

“لم يعد هنالك شيء متوفر لإشعال النيران للحصول على الدفء أو إيجاد خيام أو أغطية للدفء وما يدخل من دعم إنساني إلى قطاع غزة مجرد فتات مقارنة باحتياجات القطاع الهائلة” وفق مهنا.

ولدى سؤاله عن دور المنظمات الدولية قال إنه لا يمكن التعويل على القطاع الإنساني سواء منظمات الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي أو غيره لمواجهة هذا التحدي في ظل التضييق والمخاطر.

وتحدث عن انهيار المنظومة الأمنية في قطاع غزة منذ أشهر مما أدى لظهور تحدٍ جديد يقوم على الاستحواذ بشكل غير قانوني على قوافل إنسائية بسبب عامل اليأس وأسباب أخرى.

ولفت إلى أن الحل بسيط وهو وقف شلال الدماء في القطاع.