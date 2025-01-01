بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الصليب الأحمر : المنظومة الصحية شمالي قطاع غزة انهارت بالكامل

منذ 57 ثانية
A Palestinian walks amidst the rubble of buildings destroyed after an Israeli strike, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip September 1, 2024. REUTERS/Mohammed Salem

وطنا اليوم:أكّد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا، الثلاثاء، أنه يجب توفير الحماية للمستشفيات ومن فيها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية استنزفت قدراتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف أن مستشفى العودة يعمل جزئيا، مؤكدا أن المنظومة الصحية انهارت في قطاع غزة وتحديدا في المحافظات الشمالية.
ولفت إلى أن نظام الرعاية الصحية بشكله الذي يجب أن يكون هو فعليا غير موجود في مستشفيات قطاع غزة.
“لم يعد هنالك شيء متوفر لإشعال النيران للحصول على الدفء أو إيجاد خيام أو أغطية للدفء وما يدخل من دعم إنساني إلى قطاع غزة مجرد فتات مقارنة باحتياجات القطاع الهائلة” وفق مهنا.
ولدى سؤاله عن دور المنظمات الدولية قال إنه لا يمكن التعويل على القطاع الإنساني سواء منظمات الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي أو غيره لمواجهة هذا التحدي في ظل التضييق والمخاطر.
وتحدث عن انهيار المنظومة الأمنية في قطاع غزة منذ أشهر مما أدى لظهور تحدٍ جديد يقوم على الاستحواذ بشكل غير قانوني على قوافل إنسائية بسبب عامل اليأس وأسباب أخرى.
ولفت إلى أن الحل بسيط وهو وقف شلال الدماء في القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة

09:16

قصف وتجويع وبرد.. عام جديد يدخل ولا يزال عدوان الاحتلال على غزة متواصلا

06:32

من وحيِ قلمِك إلى مرأى ناظريْك …

06:04

إسرائيل قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر

05:38

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة بالضفة

04:39

القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية رداً على المجازر

03:44

عاجل | جعفر حسّان يهنئ الأردنيين بالعام الجديد

00:21

طقس بارد وضبابي صباح أول أيام العام الجديد

23:29

الاحتفال برأس السنة والمشترك العالمي

22:24

عاجل| الحكومة الأردنية تهنئ المواطنين بحلول العام الجديد وتدعو للخير

20:55

من هو المهندس الحجايا الذي اثار تعيينه جدلا؟

20:53

وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط مع الأردن يحتاج 6 أشهر

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-12-2024والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-12-2024وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة الله