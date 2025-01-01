بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية رداً على المجازر

منذ ساعة واحدة
القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية رداً على المجازر

وطنا اليوم_مع الدقيقة الأولى من العام الجديد 2025، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف “نتيفوت” برشقة صاروخية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ”المجازر الصهيونية” ضد المدنيين في قطاع غزة.

 

وفي تطور ميداني، أفادت مصادر محلية بوجود جرحى ومفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية لمربع سكني في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع. القصف استهدف محطة النيل لتحلية المياه وعددًا من المنازل التي تعود لعائلة رضوان.

 

من جهة أخرى، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير لمنازل سكنية في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا، مما يزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة.

 

هذا التصعيد يأتي وسط أجواء متوترة وانتهاكات مستمرة، مما ينذر بمزيد من التوتر في الأيام المقبلة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:38

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة بالضفة

00:21

طقس بارد وضبابي صباح أول أيام العام الجديد

23:29

الاحتفال برأس السنة والمشترك العالمي

22:24

عاجل| الحكومة الأردنية تهنئ المواطنين بحلول العام الجديد وتدعو للخير

20:55

من هو المهندس الحجايا الذي اثار تعيينه جدلا؟

20:53

وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط مع الأردن يحتاج 6 أشهر

20:46

تنويه هام لطلبة تخصصي الطب وطب الأسنان المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

20:43

شاهد : زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات

20:39

محمد الهواوشة يكتب حول تعيين الغرايبة للعلياني

20:36

المنتخب السعودي يودع خليجي 26 وعُمان إلى النهائي

19:52

اكتشاف 5 مقابر جماعية في حلب وأدلة على دفن آلاف من ضحايا التعذيب

19:41

وزير الشؤون السياسية يؤكد أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-12-2024والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-12-2024وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة الله