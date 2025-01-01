القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية رداً على المجازر

وطنا اليوم_مع الدقيقة الأولى من العام الجديد 2025، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف “نتيفوت” برشقة صاروخية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ”المجازر الصهيونية” ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي تطور ميداني، أفادت مصادر محلية بوجود جرحى ومفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية لمربع سكني في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع. القصف استهدف محطة النيل لتحلية المياه وعددًا من المنازل التي تعود لعائلة رضوان.

من جهة أخرى، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير لمنازل سكنية في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا، مما يزيد من حدة التوتر والتصعيد في المنطقة.

هذا التصعيد يأتي وسط أجواء متوترة وانتهاكات مستمرة، مما ينذر بمزيد من التوتر في الأيام المقبلة .