طقس بارد وضبابي صباح أول أيام العام الجديد

وطنا اليوم_تُشير آخر نواتج المُحاكاة الحاسوبية و صور الأقمار الاصطناعية أن الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا بدأت بالانسحاب التدريجي نحو الشرق مما يتسبب في إضعاف المنخفض الجوي و اضمحلاله (أي تلاشيه) تدريجيًا مع ساعات مساء وليلة رأس السنة و الذي يكون تأثيره على أرض الواقع على شكل تراجع في فرص الأمطار في غالبية المناطق، كما و يُتوقع تشكل الضباب مع مرور الوقت من ساعات الليل على نطاق واسع من المملكة.

و مع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء (ليلة رأس السنة) يتراجع المنخفض الجوي، و بالرغم من ذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الليلية ليكون طقسًا باردًا بوجه عام في غالبية المناطق، وشديد البرودة خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية و مناطق السهول الشرقية و البادية، ويُتوقع أن تتراجع تدريجياً فرص هطول الأمطار وتبقى في أول الليل في أجزاء عشوائية ومحدودة من جنوب المملكة.

كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ، وتكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الضباب في مناطق واسعة من المملكة مع ساعات الليل المُتأخرة، وخاصة السهول الشرقية بما فيها منطقة زيزيا وضبعة ومطار الملكة علياء الدولي، ويكون الضباب كثيفًا وقد يتسبب في تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة فجر وصباح الأربعاء، و يؤدي إلى تدني و رُبما انعدام في مدى الرؤية الأفقية في مناطق عِدّة.