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وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط مع الأردن يحتاج 6 أشهر

منذ 44 ثانية
وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط مع الأردن يحتاج 6 أشهر

وطنا اليوم:قال وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، الثلاثاء، إن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن أحد الحلول المهمة لتأمين التيار الكهربائي للجانب السوري، إذ يحتاج لـ6 أشهر من الصيانة لإعادته للخدمة بشكل كامل.
وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قد أكد أن الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء من 250 إلى 300 ميجاوات بشكل مباشر، لكن يعتمد على ذلك جاهزية الجانب السوري.
وأشار القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، الثلاثاء، إلى أن الفرق الفنية جاهزة لتقييم وضع الشبكة في الجنوب السوري ومدى أهليتها للشبك المباشر في موضوع الطاقة، مضيفا أن الفرق الفنية تعمل على إيصال الكهرباء لمركز نصيب الجمركي، لأنه غير عامل بالطاقة الكهربائية نتيجة الأوضاع هناك.

واقع الكهرباء في سوريا
وأشار الشقروق في تصريح إلى أن واقع الكهرباء في سوريا “مدمر”، نتيجة تعرض الخطوط للسرقة، إذ يتحاج إلى مدد زمنية لصيانة وإعادة تأهيله بشكل كامل.
وأضاف أن الواقع الكهربائي في سوريا “صادم”، حيث تم وضع خطط لزيادة حصة المواطن السوري خلال اليوم التي تقدر حاليًا بنحو ساعتين فقط.
وأشار الشقروق إلى أنه يتم العمل حاليًا على خطة طوارئ لرفع حصة الفرد السوري إلى 8 أو 10 ساعات يوميًا كمرحلة أولى خلال شهرين.
وبين أنه تم وضع خطة بعيدة المدى لتحسين الواقع الكهربائي في سوريا، الذي يحتاج إلى 3 سنوات للوصول إلى تزويد المواطنين بالتيار على مدار 24 ساعة في المرحلة الثاني.
وأوضع الوزير السوري أن المرحلة الثالثة هي “الخطة التطويرية” التي يتم من خلالها بناء سوريا الحديثة وعودة الاستثمارات والمهجرين إلى البلاد.


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