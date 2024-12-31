تنويه هام لطلبة تخصصي الطب وطب الأسنان المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم الثلاثاء أنه ونتيجة لمتابعة الملاحظات الواردة للوزارة من عدد من طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ ، والذين تم تجميد طلباتهم واستبعادها نتيجة لعدم وجود معدلاتهم السنوية فإن الوزارة وحرصا على مصلحة أبنائها الطلبة وعدم إضاعة أي فرصة عليهم للمنافسة على هذه المنح والقروض وتخفيفا عليهم للوقت والجهد والمال ،فستقوم بالتواصل مع الجامعات المعنية للحصول على المعدل السنوي لكل منهم لاخر عام جامعي مع التأكد من أنهم ناجحين في اخر عام جامعي وبعد ذلك معالجة هذه البيانات إلكترونيا دون الحاجة لقيام الطالب بتقديم طلب إعتراض إلكتروني وتحميل وثيقة من الجامعة يحدد فيها المعدل السنوي للطالب.

مع أجمل الأمنيات لأبنائنا الطلبة بالتوفيق والنجاح