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شاهد : زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات

منذ 44 ثانية
شاهد : زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات

وطنا اليوم:اختتمت شركة زين الأردن عام 2024 بسجل حافل على صعيد الرعايات، عزّزت فيه حضورها كشريك استراتيجي وراعٍ رسمي لأبرز الفعاليات التي أُقيمت في المملكة، من مؤتمرات ومنتديات التكنولوجيا والتقنية، إلى الأحداث الرياضية التي تدعم الشباب، والفعاليات التي تعزز قطاع السياحة، جاء ذلك في إطار دورها الريادي كمساهم فعّال في دعم القطاعات المختلفة، حيث واصلت زين تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والجهات المختلفة لدعم التقدّم والتميّز في مختلف المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فيما تُوّجت إنجازات زين في ختام هذا العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

 

 

 


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