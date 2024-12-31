وزير الإعلام السوري يدعو إلى ردع عدوان الثورات المضادة

وطنا اليوم:دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر إلى ردع ما سماه “عدوان الثورات المضادة” وذلك بعد عدد من المواجهات لقوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة مع فلول ومليشيات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف المحافظات، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع، تم خلالها اعتقال شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق.

وقال العمر “مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة”.

وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة “ورثت من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية”، مؤكدا أنهم لا يريدون الاستمرار “بالإعلام الأمني” الذي اعتمد عليه ذلك النظام.

كما أكد وزير الإعلام السوري أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة.