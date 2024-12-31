مطلوب تحرك اردني أكثر فاعلية مع سوريا

الدكتور أحمد الشناق

سوريا قلب المشرق وإستقراره ، إستقرار لدول المشرق العربي ، والعلاقات بين الدول تخلقها المصالح . والمصالح الأردنية مع الشقيقة سوريا هي مصالح استراتيجية وجيوسياسية وإقتصادية وثقافية وسياسية ودينية وإجتماعية . فالإستقرار في سوريا ، إستقرار في الأردن والمشرق العربي والمنطقة .

نهاية الصراعات على الأرض السورية وعودة سوريا لمكانتها ودورها العربي بالتأكيد في مصلحة الأمن القومي الأردني ومصلحة منظومة الأمن القومي العربي .

المأمول أن يكون التحرك الأردني أكثر فاعلية مع قيادات سوريا الجديدة وعلى نطاق أوسع بالقدرات والخبرات الأردنية بعديد المجالات التي تحتاجها سوريا في بناء الدولة ومؤسساتها. إن الإنفتاح بديناميكية استراتيجية مع سوريا الجديدة يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبما يحدث توازن بين القوى المتنافسة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات سوريا الجديدة