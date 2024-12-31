كيف يرد الرئيس ووزير الاستثمار على سؤال الصبيحي

وطنا اليوم:وجه الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي اليوم سؤالا للحكومة حول تعيين مهندس بوزارة الاستثمار براتب أربعة آلاف.

وقال الصبيحي: ما كان يُضيركم لو أعلنتم عن وظيفة (مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) كإحدى الوظائف المهمة في وزارة الاستثمار وضمّنتم الإعلان وصفاً كاملاً لمسؤوليات ومهام الوظيفة والمؤهّلات والخبرات المطلوبة لإشغالها. وتلقّيتم طلبات مَنْ يجدوا في أنفسهم الكفاءة..؟؟؟؟

وأضاف أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام قام على مرتكزات النزاهة والشفافية وسيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص.