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النائب حسين العموش…دولة الرئيس الوزير مثنى يستفز الاردنيين

منذ 33 ثانية
النائب حسين العموش…دولة الرئيس الوزير مثنى يستفز الاردنيين

وطنا اليوم/ اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بخبر تعيين الوزير مثنى غرايبة مهندس براتب ٤٠٠٠ دينار .قد يتبعه مياومات واضافي يجعل الراتب ضعف المعلن.

ناشطون اعتبروا هذا التعيين مغالطة كبيرة وغير مبرر ولم يخضع للاعراف في التعيين اذ لم يعلن عن الوظيفة ولم يتساوى الاردنيون في احقية الحصول على هذه الوظيفة، واعتبروا هذا التعيين مخالف لما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المفدى اذ يرى جلالته ان تساوي الفرص والعدالة هو عماد الدولة المدنية.

كما اعتبر ناشطون مثل هذه التعيينات تثير الحقد لدى كثير من المؤهلين الذين لا يمتلكون الواسطة وليس لديهم معارف بوزير او عين او نائب.

النائب حسين العموش من طبقة تشكل الغالبية العظمى من المجتمع الاردني ويشعر بمدى الاضرار النفسي لدى شاب يحمل اعلى المؤهلات ولا يملك واسطة ليلتحق بوظيفة راتبها ٤٠٠ دينار وليس ٤٠٠٠ الاف من هنا علق العموش على طريقته الموجزة على صفحته وقال.

دولة الرئيس
مثنى الغرايبه يستفز الاردنيين ، ليس بتعيين مهندس ب ٤٠٠٠ دينار شهريا فقط ، بل برده على وجوب شكره على قبول التعيين.


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