بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خطة أمنية ومرورية قُبيل ليلة رأس السنة

منذ دقيقة واحدة
خطة أمنية ومرورية قُبيل ليلة رأس السنة

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام، أن منتسبي المديرية، من الشرطة والدفاع المدني والدرك، وفي جميع المحافظات، نفذوا خطة أمنية ومرورية تزامناً مع آخر أيام العام 2024 وقبيل ليلة رأس السنة.
وأكدت مديرية الأمن العام، أن ذلك لضمان الحفاظ على انسيابية الحركة، ووصول الخدمات لمحتاجيها.
كما أكدت على أن الحملة لتعزيز أمن المواطنين في الأسواق والمناطق العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

العيسوي يشارك بتشييع جثمان العدوان

16:23

التربية تعلن قوائم ترفيعات وترقيات الرتب لدى كوادرها الإدارية والتعليمية

16:15

مكافحة المخدرات تتعامل مع 6 قضايا وتلقي القبض على 12 مروجا وتاجرا

16:04

الحكومة تعلن اسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني

15:59

فارس حباشنة يكتب: الوزير الشحاحدة يقدم اوراقه مرة اخرى وزيرا للزراعة

15:56

قرارات جديدة من مجلس الوزراء قبل نهاية العام

15:35

غارات عنيفة تستهدف مقر وزارة الدفاع في صنعاء

15:26

زيادين: لماذا نرفض قانون عفو عام

15:23

الدكتور محمد نهار الهواوشة يكتب: كيف نطوّر التعليم في الأردن؟ رؤية شاملة نحو المستقبل

15:20

زين تُرسّخ قيم التكافل المجتمعي عبر مُبادراتها وبرامجها

15:14

ولي العهد: كل عام وأنتم وأردننا بألف خير

15:06

وزير الصناعة: 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال أسبوعين

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-12-2024والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-12-2024وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة الله