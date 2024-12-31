خطة أمنية ومرورية قُبيل ليلة رأس السنة

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام، أن منتسبي المديرية، من الشرطة والدفاع المدني والدرك، وفي جميع المحافظات، نفذوا خطة أمنية ومرورية تزامناً مع آخر أيام العام 2024 وقبيل ليلة رأس السنة.

وأكدت مديرية الأمن العام، أن ذلك لضمان الحفاظ على انسيابية الحركة، ووصول الخدمات لمحتاجيها.

كما أكدت على أن الحملة لتعزيز أمن المواطنين في الأسواق والمناطق العامة.