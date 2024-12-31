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التربية تعلن قوائم ترفيعات وترقيات الرتب لدى كوادرها الإدارية والتعليمية

منذ 56 ثانية
التربية تعلن قوائم ترفيعات وترقيات الرتب لدى كوادرها الإدارية والتعليمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع الوجوبي، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على منصة الموظفين التابعة للوزارة: (emp.moe.gov.jo).
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الترفيعات الوجوبية شملت12877 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارًا من اليوم.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وقالت إن الترقيات شملت 4965 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، شملت جميع الرتب، حيث تقرر ترقية 4050 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و111 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و131 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و665 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و8 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد، كما شملت الترقيات 16 موظفًا وموظفة لفوزهم بجوائز معتمدة لغايات الترقية للرتب.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الذين شملتهم الترقيات والترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والتميز .


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