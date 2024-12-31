الحكومة تعلن اسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على سعر البنزين 95 وارتفاعاً على سعرَي البنزين 90 والديزل خلال شهر كانون الأول.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، وارتفاع سعرَي البنزين 90 والديزل بمقدار (10) فلسات/لتر لكل منهما.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (870) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلس، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1100) فلساً/لتر بدلاً من (1105) فلس، وسعر بيع الديزل ليصبح (690) فلساً/لتر بدلاً من (680) فلس، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.