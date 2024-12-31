غارات عنيفة تستهدف مقر وزارة الدفاع في صنعاء

وطنا اليوم:شهدت العاصمة اليمنية ، اليوم، سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات أمريكية وبريطانية، استهدفت مواقع حيوية بينها وزارة الدفاع “العرضي” ومقر الفرقة الأولى مدرع (سابقًا).

بحسب مصادر محلية، تم استهداف وزارة الدفاع بثلاث غارات مباشرة، في حين ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي أن الهجوم تركز على مجمع العرضي وسط العاصمة.

رغم التكهنات الأولية، نفت مصادر رسمية في تل أبيب أي علاقة لإسرائيل بالهجوم، مؤكدة أن العمليات نفذتها قوات أمريكية وبريطانية في إطار تنسيق عسكري دولي.