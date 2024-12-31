الدكتور محمد نهار الهواوشة يكتب: كيف نطوّر التعليم في الأردن؟ رؤية شاملة نحو المستقبل

كتب الدكتور محمد نهار الهواوشة :

التعليم هو عماد الأمم، ومن دون نظام تعليمي قوي ومبتكر لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض أو يواكب تطورات العصر. في الأردن، يتمتع النظام التعليمي بتاريخ عريق، لكنه يواجه تحديات متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة وتخطيطاً طويل الأمد لتحقيق قفزة نوعية. كيف يمكننا تطوير التعليم في الأردن ليصبح نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً؟

1. إصلاح المناهج الدراسية

التركيز على التفكير النقدي والإبداعي: يجب أن تحفز المناهج الطلاب على التفكير الإبداعي والابتكار بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ربط المناهج بسوق العمل: إدراج مهارات تقنية مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع في المراحل الدراسية المختلفة.

تعزيز الهوية الوطنية: تضمين مواد تهتم بالثقافة الأردنية والتاريخ الوطني مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة.

2. تحسين بيئة التعليم

البنية التحتية: توفير مدارس حديثة مجهزة بالتكنولوجيا وتوفير مساحات آمنة ومريحة للتعلم.

التكنولوجيا في التعليم: إدخال أدوات التعلم الإلكتروني والتوسع في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية لتحسين تجربة التعلم.

تقليل الاكتظاظ: بناء المزيد من المدارس وتوزيع الطلاب بشكل عادل لتقليل الأعداد في الفصول الدراسية.

3. الاستثمار في المعلمين

التدريب المستمر: تقديم برامج تدريبية محدثة للمعلمين حول طرق التعليم الحديثة والتكنولوجيا التعليمية.

تحسين الوضع المعيشي للمعلمين: زيادة الرواتب والحوافز لضمان جودة التعليم وتحفيزهم على الابتكار.

تعزيز دور المعلم كمرشد: إعطاء دور أكبر للمعلم كموجه وملهم للطلاب بدلاً من كونه مجرد ناقل للمعلومة.

4. دعم التعليم المهني والتقني

التوسع في التعليم المهني: توفير برامج تعليمية متخصصة في المجالات التقنية والحرفية لتلبية احتياجات سوق العمل.

الشراكة مع القطاع الخاص: تشجيع التعاون بين المدارس والشركات لتقديم تدريبات عملية ومشاريع مشتركة للطلاب.

5. تعزيز العدالة في التعليم

التعليم في المناطق النائية: ضمان توفير مدارس ذات جودة عالية في المناطق الريفية والبادية.

التعليم الشامل: توفير برامج لدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، مع تقديم الدعم اللازم لهم.

6. تشجيع البحث العلمي والابتكار

إنشاء مراكز بحثية متقدمة: دعم الجامعات والمؤسسات البحثية لتحفيز الطلاب والباحثين على الابتكار.

منح للابتكارات الطلابية: تخصيص جوائز ومنح للمشاريع الطلابية التي تسهم في حل مشكلات مجتمعية أو تطوير قطاعات معينة.

7. تعزيز دور المجتمع

إشراك الأهل: تعزيز دور أولياء الأمور في العملية التعليمية من خلال برامج توعية وورش عمل.

التعاون مع القطاع الخاص: دعوة الشركات والمنظمات لدعم المدارس والمبادرات التعليمية.

الشراكة مع المجتمع المحلي: تحويل المدارس إلى مراكز مجتمعية تساهم في بناء المهارات وتطوير الأفراد.

ختاماً

تطوير التعليم في الأردن ليس مهمة سهلة، لكنه ضرورة لا غنى عنها لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان والمجتمع. من خلال إصلاح المناهج، تعزيز التكنولوجيا، دعم المعلمين، وتكريس العدالة، يمكننا أن نبني نظاماً تعليمياً يقود الأردن نحو الريادة ويضمن له مكانة مرموقة في عالم متغير.

دعونا نبدأ اليوم، لأن التعليم هو الحاضر والمستقبل