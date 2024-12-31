زين تُرسّخ قيم التكافل المجتمعي عبر مُبادراتها وبرامجها 

وطنا اليوم:مواصلةً لدورها المحوري الذي أخذته على عاتقها منذ تأسيسها بتوفير كافة سُبل وأشكال الدعم للمجتمع المحلي والأفراد وكافة القِطاعات التنموية، وتفعيلاً لاستراتيجيتها ورؤيتها التي تهدف من خلالها إلى ترسيخ وتعزيز قيم التكافل والتنوع وتطويع خدماتها وتسخيرها لكافة أطياف المجتمع، للمساهمة في الحِفاظ على النسيج الوطني وترسيخه؛ واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2024 تقديم دعمها للمجتمع المحلي ومختلف الجهات عبر التواصل الفاعل وعقد الشراكات المثمرة مع مؤسسات المجتمع المدني، فيما تُوّجت إنجازات زين في خِتام هذا العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على الشركة، وذلك تقديراً لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

وفي إطار الشراكة الممتدّة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن منذ 17 عاماً، قدّمت شركة زين دعمها لخط الأُسرة والطفل المجاني (110) لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة، عبر تزويد مقسم اتصالات لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، كما قدّمت خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها، إلى جانب إطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعامل الخط مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه.

وفي إطار الجهود المبذولة ضمن الموقف الأردني الموحَّد، وفيما يخص مُبادراتها -التي بدأتها منذ بدء العدوان الغاشم على قِطاع غزّة منذ أكثر من عام- ومسؤوليتها المجتمعية والإنسانية تجاه الأهل في قِطاع غزّة المنكوب، واصلت الشركة تقديم الدعم للأهل في فلسطين المحتلة، حيث وفّرت 90 جهاز طبي لعلاج الجروح بالضغط السلبي “Negative Pressure Wound Therapy”، تم إيصالها بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية للمستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في القِطاع، للمساهمة في علاج المصابين وتخفيف آلامهم ومعاناتهم، كما قدّمت زين المستهلكات الطبية والمعدات المساندة التي تُستخدم لتشغيل هذه الأجهزة التي تعمل بتقنية لمعالجة الجروح المفتوحة والحادة، والحروق من الدرجة الثانية والثالثة، فيما أرسلت الشركة مؤخراً وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، شاحنة مُساعدات جديدة محمّلة بالمعاطف الشتوية للأطفال والكِبار والأغطية الشتوية المُهداة من الشركة وموظفيها الذين ساهموا في حملة التبرعات لدعم الأشقاء في غزّة.

كما واصلت زين تقديم دعمها كشريك مُساهم لوَقْف ثريد الخيري الأردني- الذي يوفر وجبات غذائية وصحية للمحتاجين- عبر تقديم 100 ألف دينار أردني لمساندة المشروع والمساهمة في توسّعه وضمان ديمومته لتغطية أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وفي إطار حِرصها على تمكين كافة أفراد المجتمع المحلي والمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي؛ قدّمت شركة زين الأردن وضمن الاتفاقية التي تجمعها منذ 20 عاماً مع وزارة التنمية الاجتماعية تمويلاً سنوياً لـ”صندوق زين للإغاثة” الذي أنشأته الشركة في العام 2004 بقيمة 30 ألف دينار، على شكل معونات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، حيث ساهمت زين من خلال هذا الصندوق حتى اليوم بدعم وتمكين ما يقارب 5000 حالة محتاجة في عدة مناطق بالمملكة، بدعم نقدي تجاوز النصف مليون دينار أردني.

وتواصل الشركة ومنذ 25 عاماً بدعم وتكفّل 5 بيوت في جمعية قُرى الأطفال SOS الأردنية في عمّان وإربد والعقبة، عبر تقديم دعم سنوي بقيمة 75 ألف دينار أردني للمساهمة بتوفير بيئة حاضنة وداعمة للأطفال والشباب، تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أفضل، إلى جانب تنظيم زيارات دورية وأنشطة إجتماعية وترفيهية، ومشاركتهم جميع المناسبات والفعاليات، حيث قدّمت الشركة على مدار هذه الأعوام دعماً نقدياً وعينياً بقيمة تقارب المليون دينار أردني، كما قدّمت الشركة وتزامناً مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاماً على مسيرة العطاء منذ تأسيسها دعماً نقدياً إضافياً لتأمين ملابس ومستلزمات للأطفال والشباب والأمهات مع دخول فصل الشتاء.

وانطلاقاً من دورها الفاعل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولمواكبة متطلباتهم والمساهمة في تذليل التحديات والعقبات أمامهم، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإدماجاً، والتزاماً منها بتحقيق الهدفين العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” والسابع عشر” عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين، واصلت الشركة خلال العام 2024 دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين للعام الرابع عشر على التوالي، حيث تدعم مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات، ليمثلوا الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية والعالمية، ولمُساعدتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المرموقة، إذ تضم قائمة أبطال زين البارالمبيين كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجُلة جميل شبلي، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعمر قرادة، وأسماء شكري، وعبدالكريم الخطاب.

والتزاماً منها بتطويع وتسخير أدوات التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات وبما يضمن تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بالخدمات التي تقدّمها الشركة، وتسهيل وصولهم للمعلومات وتواصلهم؛ قامت شركة زين بإطلاق خدمة المُحادثات المرئية المُدعّمة بأحدث التقنيات بلغة الإشارة لكافة زبائنها من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النُطق ممن يستخدمون “خطة البسمة +”، في كافة معارضها المنتشرة في جميع محافظات المملكة لتسهيل التواصل مع موظفي معارض الشركة عبر تقنية الترجمة الفورية من الكلام المنطوق إلى الكلام بلغة الإشارة الأردنية، من خلال الأجهزة اللوحية المتوفّرة في كافة معارض الشركة