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وزير الصناعة: 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال أسبوعين

منذ 34 ثانية
وزير الصناعة: 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال أسبوعين

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الثلاثاء، إن 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين؛ منها 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سوريا كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سوريا بنظام “باك تو باك”، لكنه سبب أزمة وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سوريا.
وأكد القضاة أن الحكومة طرحت عطاء لبناء 12 كم مربع من الهناغر لاستيعات الشحن والمساعدات في الفترة المقبلة.
كما أكد أن الحكومة جاهزة لما يتعلق بملف إعادة الإعمار في سوريا، مضيفا أن الأردن أدخل في 17 كانون الأول الحالي أول شاحنة إسمنت أردني إلى سوريا، وأن حجم الاسمنت الأردني الذي وصل سوريا حتى اللحظة تجاوز حجمها 7 الآف طن.
كما أكد الوزير القضاة أن الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء.


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