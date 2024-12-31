الحكومة: أكثر من 41 قرارا اتخذ لتحفيز القطاعات الاقتصادية

وطنا اليوم:قال وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الثلاثاء، إنّ حكومة جعفر حسان نبراسها الحقيقي بالنمو الاقتصادي هي رؤية التحديث الاقتصادي، حيث إنّ الحكومة ملتزمة بالرؤية.

وأضاف شحادة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025 مع اللجنة المالية النيابية والفريق الاقتصادي الحكومي، أن أكثر من 41 قرارا حكوميا تحفيزي تم اتخاذها لتحفيز القطاعات الاقتصادية.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي “النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية”، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز إلى “استثمار، انفاق، استهلاك، وصافي الصادرات”.

وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار؛ قُسم على قسمين ولكن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص.

وتابع أن القطاع الخاص عامل أساسي وحيوي لاحادث النمو المطلوب وهو احد الروافع الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن الخدمات تشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، لافتا إلى وجود قرابة 24 ألف شخص يعلمون في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات.