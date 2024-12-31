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الأمانة توقف طلبات الخدمة الإلكترونية لمدة يومين

منذ 3 دقائق
الأمانة توقف طلبات الخدمة الإلكترونية لمدة يومين

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية بخصوص الخدمات التي تقدمها، من صباح اليوم الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل وذلك لغايات التحديث والتطوير.
وأوضحت الأمانة أن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية لا يشمل معاملات البيع والدفع الإلكتروني واحتساب الحصص لغايات البيع، مؤكدة استمرار استقبال المكالمات على مدار الساعة على أرقام مركز الاتصال الموحد 102 أو رقم 117180


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