الأشغال تتعامل مع انجرافات أتربة وحجارة وإغلاقات جزئية للطرق

وطنا اليوم:تعاملت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، مع عدد من البلاغات والملاحظات الواردة الى غرفتي العمليات الرئيسة والفرعية في مديريات الأشغال في جميع المحافظات المتعلقة بتبعات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

وبحسب بيان الوزارة، تعاملت الفرق الميدانية في محافظة البلقاء مع انجراف أتربة وحجارة على طريق وادي شعيب أدى إلى إغلاق جزء من الطرق لفترة بسيطة، حيث قامت آليات الأشغال بجرف الأتربة والحجارة المنجرفة وإعادة حركة السير إلى سعة الطريق وخلال فترة وجيزة.

أوضحت أنه في وادي شعيب، وقع انجراف للأتربة والحجارة نتيجة لسرعة جريان المياه على جوانب الطريق، وليس انهيارًا. مشيرة إلى أن هذا الحادث لم يتسبب في إغلاق الطريق بالكامل أو تحويل السير عنه، حيث تم إغلاق جانب من الطريق مؤقتًا لإزالة الطمي والحجارة، وعادت حركة السير إلى طبيعتها على كامل عرض الطريق خلال فترة قصيرة.

وفي منطقة ماعين، أشارت الوزارة الى أن كوادر مديرية أشغال مأدبا تعاملت مع انجراف مماثل على جانب الطريق لم ينجم عنه أية اغلاقات ، وتم التعامل معه خلال فترة قصيرة، كما شهدت العديد من السيول ومجاري الأودية في مختلف مناطق المملكة ارتفاعا بمنسوب المياه وتجمعات للمياه في بعض المواقع، بدون أن يؤدي ذلك الى أية عوائق على الطرق.

ودعت وزارة الأشغال المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات يرصدونها عبر الرقم الموحد لبلاغات طوارئ الأشغال على الرقم 106 أو عبر رقم الواتس آب على الرقم “0780377223” أو من خلال تطبيق بلاغات طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية أو أرقام غرف العمليات الرئيسية والفرعية على الأرقام التالية: غرفة العمليات الرئيسية: 065850111، فاكس 065858902 العاصمة:0780377291، اربد: 078377276: عجلون: 0787700258، جرش: 0780377187، المفرق: 0780377389، البلقاء: 0780377413، مادبا: 0780377366، الزرقاء: 0780377125، الكرك: 0780377242، الطفيلة: 0780377158، معان: 0780377338، العقبة: 0780377351، البترا: 0780377179، الرمثا: 078377388.