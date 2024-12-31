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المستحقون لقرض الاسكان العسكري لشهر 12 (أسماء)

منذ دقيقتان
المستحقون لقرض الاسكان العسكري لشهر 12 (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) .
ونوهت الى أن الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط عليهم مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 8/01/2025 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 12 – 2024:

 

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 12 – 2024:


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