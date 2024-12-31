إطلاق ميثاق رضا مُتلقي خدمات غرفة تجارة عمان وأكاديميتها للتدريب

وطنا اليوم:أطلقت غرفة تجارة عمان “ميثاق رضا متلقي الخدمة” للغرفة، واكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، انطلاقا من نهجها الراسخ في خدمة متلقي الخدمة، مؤكدة ان رضاهم يُعد في صدارة اولويات الغرفة واحد اهدافها الاستراتيجية الرئيسية ومساعيها على مدار السنوات لتحقيق هذا الهدف السامي.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، فان اهم أهداف ميثاق رضا مُتلقي الخدمة هو زيادة رضا مُتلقي الخدمة، وتعزيز سمعة الغرفة، ورفع مستوى الثقة والولاء لدى أعضاء الغرفة، اضافة الى تحسين جودة الخدمات المُقدمة، وبناء علاقات قوية ومستدامة مع مُتلقي الخدمة. فيما يهدف ميثاق الاكاديمية الى زيادة رضا متلقي الخدمة (المُتدربين)، وتعزيز سمعة الأكاديمية وانتشارها، وتحسين جودة العملية التدريبية.

ووفقا للبيان فان “ميثاق رضا متلقي الخدمة” للغرفة يتضمن اربع وعود في حال اكتمال المعاملة وهي الالتزام بسرعة انجاز خدمة تسجيل المؤسسة الفردية خلال (15) دقيقة، والالتزام بسرعة إنجاز خدمة المُصادقة على صحة التوقيع خلال (15) دقيقة، وضمان استلام شهادة المنشأ في نفس اليوم الذي تطلبها فيه، والالتزام بسرعة إصدار شهادة المنشأ للمنتوجات الأردنية (الزراعية، الطبيعية، الحيوانية) خلال (20) دقيقة.

وأكد البيان ان من حق متلقي الخدمة في حال عدم الوفاء بأي من الوعود المذكورة أعلاه، المطالبة بالتعويضات المقدمة لضمان الالتزام بالوعود، وحسب اختيارهم، وهي: خصم بقيمة 20% على أي برنامج تدريبي يتم التسجيل فيه ضمن البرامج المُعلن عنها للربع الحالي أو الذي يليه، في أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب، او الحصول على بطاقة دور ذهبية صالحة للاستخدام مرة واحدة. وهي بطاقة تسمح لمُتلقي الخدمة بأن يتلقى الخدمة بشكل مباشر بدون بطاقة دور وانتظار، صالحة للاستخدام مرة واحدة، وتحتوي على تاريخ انتهاء.

وحسب البيان تضمن ميثاق الاكاديمية وعدان تجاه المتدربين اولهما، “تجربة تدريبية متميزة مع نخبة من المُدربين الخبراء، والالتزام بمواعيد البرامج التدريبية المعلنة لضمان ثقة متلقي الخدمة، وتنفيذ جميع البرامج التدريبية في المواعيد المعلنة مسبقاً على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية.

وأكد البيان ان من حق المتدرب في حال عدم الوفاء بأي من الوعود المذكورة أعلاه، المطالبة بالتعويضات المقدمة لضمان الالتزام بالوعود، وهي: الانسحاب من أي برنامج تدريبي واسترداد كافة الرسوم بعد الجلسة الأولى في حال لم يحقق البرنامج التدريبي توقعات المتدرب، وفي حال تأجيل أي برنامج تدريبي يحق للمتدرب الحصول على خصم بقيمة 20% على نفس البرنامج التدريبي بالموعد المؤجل.

ووفقا للبيان فان ميثاق الاكاديمية تضمن عددا من الشروط والأحكام، فيما تضمن ميثاق رضا متلقي الخدمة” للغرفة عددا من الاستثناءات تم نشرها على الموقع الالكتروني للغرفة.

واوضح البيان ان إطلاق ميثاق رضا متلقي الخدمة” للغرفة جاء ليجدد التأكيد على التزام الغرفة بأهمية الارتقاء بتجربة متلقي الخدمة، والعمل على تحقيق رضاهم بشكل مثالي يلبي تطلعاتهم ويواكب توقعاتهم بأعلى المعايير، بينما جاء ميثاق اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب ليعكس التزام الأكاديمية بالارتقاء بتجربة المتدربين وتقديم خدمات تدريبية متميزة تُلبي تطلعاتهم، وتسهم في تحقيق توقعاتهم بأفضل صورة ممكنة، بما يعكس قيم الأكاديمية ورسالتها.

كما تضمن الميثاقان قنوات تقديم الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات تم نشرها على الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للغرفة