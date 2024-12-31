الحكومة تقر آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:أقر مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

وفي جلسته اليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر ‏استخداماً من المواطنين بواقع 10 بالمائة في عام 2025 ولتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة ‏عام 2027.‏

وتأتي الآليَّة الجديدة في إطار الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.

وستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، والقرار الأخير يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي بحسب البيان الحكومي.

كملا قررت الحكومة تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60 بالمئة، لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.

بحيث تضمن الآليَّة الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة.

كما أن المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .

اما للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، تصبح الضريبة الخاصة عليها 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.